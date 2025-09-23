«دبي للصحافة» يفتح باب المشاركة في جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»

أعلن «نادي دبي للصحافة» فتح باب المشاركة في الدورة الـ١٠ لجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، المُخصصة لطلبة وطالبات الإعلام في العالم العربي، والتي تُقام برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وهو الحدث الأهم من نوعه لدارسي علوم الإعلام على مستوى المنطقة.

وتهدف الجائزة إلى اكتشاف أصحاب الكفاءات الإعلامية الشابة، وتكريم المبدعين منهم، ومنحهم الفرصة للإسهام في تطوير قطاع الإعلام العربي، ومع انطلاق نسختها الـ١٠، تُشكّل الجائزة اليوم منصة بارزة لتحفيز أصحاب المواهب ومنحهم فرصة الظهور على الساحة الإعلامية، بما يفتح أمامهم المجال للالتحاق بسوق العمل، إذ يضمن تمكين المواهب البارزة من طلبة وطالبات الإعلام من عرض ما يتمتعون به من قدرات إبداعية، ومن ثم تعزيز فرصهم في الدخول إلى ميدان العمل الإعلامي، في حين تُمكّن الجائزة مؤسسات الإعلام من الوصول إلى أفضل الكوادر الإعلامية الشابة المؤهلة أكاديمياً، لتقييم فرص الاستفادة منهم في دعم أعمالها، وبما يختصر على تلك المؤسسات مهمة البحث عن المواهب المناسبة لضمها إلى صفوفها.

وأكّدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن الجائزة تواصل رسالتها بدعم ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تمكين المواهب الشابة، مشيرة إلى أن جائزة «إبداع» باتت إحدى أهم المنصات التي تسهم في رفد المؤسسات الإعلامية العربية بطاقات جديدة ومؤهلة.

وقالت الملا: «نؤمن بأن مستقبل الإعلام العربي يعتمد بدرجة كبيرة على الجيل الجديد من الشباب، لذلك تواصل (إبداع) دورها منصةً لاكتشاف المواهب الأكاديمية وتوجيهها نحو التميّز والابتكار، إذ تأتي الجائزة في إطار جهود نادي دبي للصحافة المتواصلة في دعم أصحاب المواهب الإعلامية الشابة، وإتاحة الفرصة أمامهم، ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة الإعلام العربي»

وأضافت: «الجائزة لا تقتصر على تكريم الفائزين فحسب، بل هي بوابة لفتح آفاق مهنية جديدة أمام الطلبة، حيث يحظى المشاركون بفرصة للظهور أمام المؤسسات الإعلامية الكبرى، التي تتابع عن كثب الأعمال المرشحة، وتتعرّف إلى الكفاءات الجديدة».

وأكّدت مديرة جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، آمنة خليل، حرص الجائزة على استيعاب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، وأن تمنح طلبة الإعلام فرصة التعبير عن إبداعاتهم في مختلف القوالب التقليدية والرقمية، داعيةً الجامعات والمعاهد العلمية العربية إلى تشجيع طلابها من دارسي علوم الإعلام على المشاركة في هذه المنافسة التي تستقطب مشاركات من مختلف دول المنطقة، وتقديم أعمالهم المبتكرة على أمل الوصول إلى منصة التكريم، إذ تُمثّل الجائزة نافذة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة.

وأوضحت مديرة جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع» أن باب المشاركة متاح الآن أمام الطلبة والطالبات من دارسي علوم الإعلام في الدول العربية كافة، وكذلك الطلبة والطالبات العرب من دارسي الإعلام في الجامعات العالمية، مشيرةً إلى أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات هو 16 فبراير 2026، ويشترط في المشاركة أن تكون عن طريق الجامعات، أو عبر الطالب بصورة مباشرة مع ضرورة إرفاق رسالة رسمية صادرة عن الجامعة أو الجهة العلمية التي ينتسب إليها الطالب أو الطالبة بالموافقة على الترشّح للجائزة، تؤكد أن الطالب أو الطالبة المتقدم للجائزة مسجل على قوائمها، وأن العمل المُقدّم ملتزم بالقواعد والمعايير المُعلنة من قبل اللجنة المنظمة للجائزة.

تتضمن الجائزة في دورتها الـ١٠ ست فئات رئيسة، هي: التصوير الفوتوغرافي، والبودكاست، والتقارير الصحافية، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، والفيديو القصير.

الجوائز وآلية التقديم

تصل قيمة كل فئة من الفئات المتضمنة في جائزة «إبداع» إلى 5000 دولار، ويمكن للراغبين في المشاركة ضمن فئاتها التقدم بأعمالهم عبر الرابط: https://dpc.org.ae/، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال حفل يقام ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي للشباب، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة سنوياً كمنصة تفاعلية تجمع قيادات المؤسسات الإعلامية مع الأجيال الجديدة من طلبة الإعلام، لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات التي تُشكّل مستقبل صناعة الإعلام.