«يوم المجتمع».. 21 ورشة تفاعلية تستهدف محبي الفن

تجارب إبداعية وورش عمل تفاعلية مجانية يقدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل، التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي لكل أفراد المجتمع، عبر فعالية «يوم المجتمع»، بهدف دعم أصحاب المواهب الناشئة وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وتمكين الأطفال من استكشاف روائع الفنون وجماليات الموسيقى والمسرح، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى توفير بيئة تثقيفية وترفيهية قادرة على احتضان المبدعين وجعل الثقافة في متناول الجميع، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وستشهد الفعالية، التي يستضيفها مركز الجليلة لثقافة الطفل في 27 سبتمبر الجاري، تنظيم 21 ورشة تفاعلية، تستهدف العائلات والأطفال ومحبي الفن، وتمنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم في مختلف أنواع الفنون، حيث سيكون رواد المركز على موعد مع سلسلة من الأنشطة التفاعلية، ومن أبرزها ورشة «المسرح الغنائي والتمثيل»، وفيها سيتم تدريب المشاركين على أساليب التمثيل والأداء الصوتي والحركي، كما سيتعرف رواد المركز في «ورشة الرسم» إلى أساسيات الرسم الإبداعي، وسيتعلمون من خلال مجموعة ورش متخصصة في المسرح أساليب تصميم الأزياء وصناعة الدمى، ومهارات الإلقاء على الخشبة.

وستتيح الفعالية للزوار فرصة تعلم طرق التعامل مع الطين وتشكيله وصناعة قطع خزفية مميّزة باستخدام عجلة الخزف والتقنيات اليدوية، إلى جانب اختبار متعة العزف على الآلات الموسيقية، والتعرف إلى جماليات الإيقاعات والألحان، وتشمل الأجندة أيضاً جلسة «الوعي الإبداعي» الهادفة إلى تعريف رواد المركز بأهمية العلاج بالفنون، ودور الممارسات الإبداعية في تحقيق التوازن النفسي، وتأثيرها في تعزيز الوعي الذاتي، كما سيتمكن الأطفال من اكتشاف أساسيات اللغة البصرية بطرق ممتعة، وابتكار أعمال فنية مميّزة من خلال مشاركتهم في تجربة «صب الألوان».