«صوت» تعزز حضور المواهب الموسيقية المحلية على الساحة العالمية

أعلنت هيئة الإعلام الإبداعي، بالتعاون مع «بوب أريبيا»، وبالشراكة مع «ساوندسترايب»، الشركة العالمية المتخصصة في ترخيص الموسيقى، وباستضافة المختبر الإبداعي - ذراع تطوير المواهب الإعلامية في الهيئة، التي تضم أكثر من 15 ألف شاب وشابة، عن إطلاق النسخة الثانية من سلسلة المخيمات المتخصصة في كتابة الأغاني في أبوظبي، خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «صوت».

ويمتد المخيم على مدار أربعة أيام، حيث يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم في كتابة أغاني «البوب» و«الهيب هوب»، إضافة الطابع الإقليمي، عبر ورش عمل تفاعلية قائمة على الكتابة والعمل الجماعي، كما يوفّر البرنامج إطاراً إبداعياً يتيح للمواهب الشابة استكشاف أنماط موسيقية جديدة وتوسيع حدود الإبداع، مع الاستفادة من خبرات نخبة من المرشدين والمتخصصين العالميين.

ويقدم النسخة الثانية من المخيم خبراء من «بوب أريبيا»، ونخبة من المواهب والرواد من شركة «ساوندسترايب»، التي تأسست في 2016، والتي ستسهم في تعزيز فرص إدراج الأعمال الموسيقية التي يبدعها المشاركون الـ٢٠، ضمن مكتبة الترخيص العالمية للشركة، بما يفتح المجال أمام الألحان الإقليمية لتكون جزءاً من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية والإعلام الرقمي على المستوى الدولي.

وقالت مديرة إدارة تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، عائشة الجنيبي: «نواصل في الهيئة الجهود التي تضمن استدامة توفير الفرص، التي تدعم وتُمكّن مواهبنا المحلية الشابة من العمل جنباً إلى جنب مع أبرز الخبراء العالميين، وذلك من خلال برامج تدريب وتطوير وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية».