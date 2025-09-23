«البدر» يستكشف أسرار الخط العربي

شكّلت ورشتا «فضاءات الخط العربي» و«رحلة خطّ المُحَقّق والعودة من جديد» محطتين فنيّتين ومعرفيتين عميقتين، أسهمتا في استكشاف أسرار الخط العربي والاقتراب من جمالياته البصرية والفنية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان البدر في الفجيرة.

وسلّط الخطّاط والفنان بمدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة، محسن نصّار، في ورشة فنية بعنوان «فضاءات الخط العربي»، الضوء على تجربة الخطاط التركي الشهير، محمد شوقي، أما ورشة «رحلة خط المُحَقّق والعودة من جديد»، لأستاذ فن الخط في مؤسسة الشارقة للفنون، ياسر العشري، فركّزت على تطوّر خط المُحَقّق عبر المراحل التاريخية، بدءاً من نشأته في الدولة الأموية، ومروراً بازدهاره في الدولة العباسية، ثم في الدولة العثمانية.