«دليلك نجم سهيل».. يضيء جزر وغابات أشجار القرم

يعود معرض «منار أبوظبي» ليضيء جزر وغابات أشجار القرم وواحات إمارة أبوظبي، خلال الفترة من الأول من نوفمبر حتى الرابع من يناير المقبلين، في مدينة العين، وخلال الفترة من 15 نوفمبر إلى الرابع من يناير في أبوظبي، ويهدف المعرض الذي يقدم مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية الجديدة، والمنحوتات المُضيئة، والتماثيل، والعروض الضوئية، والتجارب الغامرة، وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى تعزيز الإبداع والاحتفاء بجمال المناظر الطبيعية في الإمارة وتنوعها.

وستتضمن هذه النسخة، التي تعقد تحت شعار «دليك نجم سهيل»، إقامة أكثر من 19 عملاً فنياً تكليفياً جديداً، إضافة إلى المنحوتات المُضيئة، والعروض الضوئية، والتجارب الفنية التفاعلية التي أبدعها فنانون من دولة الإمارات والعالم، وصممت خصيصاً لتتناسب مع طبيعة المواقع المُختارة، ويُشرف على تنسيق معرض «منار أبوظبي 2025» المدير الفني، كاي هوري، الذي شغل سابقاً منصب نائب مدير البرمجة الفنية بقصر طوكيو في باريس، والقيم الفني في متحف سنغافورة للفنون، وتجمع نسخة العام الجاري من المعرض أعمالاً فنية معاصرة تتفاعل مع حضور الضوء وسلوكه وأصدائه.

وكما يوحي شعار «دليلك نجم سهيل»، يتم توظيف الضوء كدليل ووسيط في آن واحد، بدءاً من سياق دوره التقليدي في الملاحة لتوجيه البحّارة والبدو الرُّحّل في الصحراء، وصولاً إلى إلهام أنماط شعرية من المعرفة والتواصل من خلال طبيعته ودوامه المؤقت.

وتقدّم مدينة العين، باعتبارها موقعاً مدرجاً على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، خلفية مميزة بواحاتها الخضراء ومواقعها الأثرية العريقة.

وقالت منسقة «منار أبوظبي 2025»، علياء زعل لوتاه: «سيُسلط منار أبوظبي الضوء على الطبيعة الفريدة لجزر وواحات الإمارة، من خلال أعماله الفنية التركيبية التي توظف التقنيات المتعددة والتجارب الغامرة، ليترك بصمة خالدة في ذاكرة السكان والزوار على حد سواء، وعبر الجمع بين الأعمال الفنية التي تعكس التاريخ، والملاحة، والإرشاد عبر الضوء، يُقدم المعرض تجربة ثرية لا تنسى تعكس هوية الإمارة كعاصمة ثقافية نابضة بالحياة».