رغم القطيعة والخصام الحادّ .. إيلون ماسك "يُسلّم" على ترامب في بيت عزاء



رغم خلافه المعلن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقطيعة التي بينهما إثر خصام حاد، حضر قطب التكنولوجيا الأمريكي الميلياردير إيلون ماسك مراسم حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك أمس الأحد.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب ا" أظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل ماسك جالسًا لفترة وجيزة بجانب ترامب، ويتحدث معه ثم يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.

كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.

يشار إلى أن ماسك موّل حملة ترامب الرئاسية بأكثر من 250 مليون دولار وأصبح مُستشارًا للرئيس الجمهوري.

وحتى نهاية مايو، قاد ماسك اللجنة التي شكلها ترامب لخفض التكاليف، وهي وزارة الكفاءة الحكومية، التي نفذ من خلالها تخفيضات كبيرة وتقليص وظائف، ما أدى إلى رد فعل عنيف للغاية ضد رئيس شركة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا.

وسرعان ما تدهورت علاقتهما لاحقًا بعد نزاع علني بينهما حول موازنة دعمه ترامب. وزعم ماسك أن وصول ترامب للبيت الأبيض ما كان ليحدث دون دعمه وربط الرئيس مع رجل الأعمال الراحل المدان باعتداء جنسي جيفري إبستين.