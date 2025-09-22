الموت يُغيّب حمد المزيني .. أحد أشهر نجوم "طاش ما طاش"

غيب الموت صباح امس، الفنان السعودي حمد المزيني، عن عمر ناهز الثمانين عاماً، تاركا خلفه مسيرة فنية غنية بالأعمال التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، وفي مقدمتها "طاش ما طاش".

ونشر الممثل ومقدم البرامج النجم السعودي فايز المالكي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، خبر وفاة المزيني وموعد الجنازة، وكتب: انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا الفنان حمد المزيني، والصلاة عليه في مسجد الراحجي العصر. أسأل الله العظيم له الجنة. عظم الله أجر أهله ومحبينه، والحمد لله على كل شيء.

وشارك الراحل في عدد من المسلسلات البارزة مثل الدنيا دروب، والضيف الغريب، وطاش ما طاش، وعائلة أبو رويشد، إضافة إلى غشمشم، وشباب البومب، والعاصوف.

وتميز الراحل أيضا بموهبة شعرية قلما يعرفها جمهوره، إذ كان يكتب الشعر إلى جانب عطائه الفني.

وولد الفنان السعودي حمد المزيني في مدينة عنيزة وسط السعودية، يوم 10 يونيو/حزيران 1945، وبدأ حياته بالعمل مدرسا قبل أن يترك حقل التعليم ويتجه إلى عالم الفن بشكل نهائي في منتصف الثمانينيات بعد تجارب بسيطة سابقة، فيما البداية الحقيقية للراحل تحت الأضواء كانت في عام 1986، ليصبح واحداً من الرعيل الأول في مجال الدراما المسرحية والتلفزيونية في المملكة والخليج بشكل عام.

وعلى مدار أكثر من 4 عقود، نجح المزيني في اكتشاف قدرات تمثيلية مميزة مكنته من التنقل بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية بسلاسة؛ ليحجز مكانا خاصا في قلوب المشاهدين على اختلاف أذواقهم.

