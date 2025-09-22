800 رجل إطفاء و 34 طائرة لإخماد حريق في منتجع سياحي تركي .. والسياح يفرّون من الجحيم

شهدت مدينة أنطاليا التركية لحظات من الفزع، بعدما اندلعت حرائق غابات هائلة مساء السبت في مناطق سياحية مكتظة، ما أجبر مئات السياح على الهروب وإخلاء فنادقهم والفرار وسط ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

وكانت البداية من منطقة كوندو القريبة من أنطاليا، قبل أن تمتد بفعل الرياح القوية إلى موغلا وأيدين، حيث أظهرت مقاطع مصورة ألسنة اللهب وهي تلتهم منتجعاً سياحياً قرب نهر في منطقة بيليك، بينما تحولت الأشجار المحيطة إلى جحيم مشتعل أمام أعين السكان والسياح المذعورين.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ذا صن"، فإن السلطات التركية دفعت بـ 800 رجل إطفاء مدعومين بـ 14 طائرة و20 مروحية، وسط جهود حثيثة لاحتواء الحرائق التي أجبرت السلطات على إخلاء منازل في وسط أنطاليا ومناطق محيطة مثل أكسو.

وامتدت ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية، وأُغلق أحد الطرق الساحلية الرئيسية بعد أن بات مهدداً بالنيران.

وتأتي هذه الكارثة بعد شهرين فقط من حرائق مدمرة أودت بحياة 12 شخصاً في تركيا، حيث تواجه البلاد منذ يونيو أكثر من 600 حريق غابات أججتها الرياح العاتية والجفاف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البلاد تواجه "كارثة عظيمة بحق"، مشيراً إلى أن أكثر من 25 ألف شخص يشاركون في جهود الطوارئ.

وأظهرت صور التقطها السكان مشاهد سيارات ومبانٍ محترقة، فيما لا يزال رجال الإطفاء يكافحون ألسنة اللهب في ظروف بالغة الصعوبة.