بسبب "التنمّر" على عمرها.. إيناس الدغيدي تلغي حفل عرسها وتعلن عن "لقاء سري"

تصدرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي حديث منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، عقب تداول أنباء عن ارتباطها في سن السبعين برجل أعمال يصغرها في العمر. وبينما أثارت القصة موجة واسعة من التعليقات المتباينة، التزمت الدغيدي الصمت في البداية قبل أن تخرج بأول تعليق رسمي لها.

ومن خلال منشور عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، أكدت الدغيدي خبر زواجها بالفعل، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها قررت إلغاء حفل الزفاف.

وكتبت قائلة: “أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر على معنى جميل في الحياة، ولا أنسى التطفل الذي جاء من كل مكان ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ونكتفي بالعائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا ( لقاء سري ) بإذن الله، لن يعرفه الحاسدون والحاقدون وعقبال عندكم يا حبايب”.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن الزفاف كان مقرراً في 14 أكتوبر المقبل بحضور نخبة من الفنانين وأصدقاء مقربين، وأكدت أن العريس رجل أعمال يُدعى أحمد من خارج الوسط الفني.

ولم تكشف الدغيدي عن تفاصيل اللقاء الخاص الذي تعتزم عقده مع المقربين، مفضلة إبقاء الأمر بعيداً عن الأضواء لتجنب تكرار ما حدث مع خبر زواجها.

يُذكر أن هذه هي الزيجة الثانية للمخرجة المصرية، بعد زواج أول استمر 30 عاماً أنجبت خلاله ابنتها الوحيدة “حبيبة”، قبل أن تنفصل عنه بسبب ما وصفته سابقاً بـ”الملل الزوجي”.