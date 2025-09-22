الصين: انتشار واسع لحقن الشعر الرمادي .. وأطباء يحذرون منها

انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية حقن الشعر الرمادي، وهي طريقة لعكس لون الشعر، مما أثار جدلًا حادًا حول فعاليتها.

إذ لطالما استعصى سر عكس لون الشعر المرتبط بالعمر على العلماء والأطباء في جميع أنحاء العالم، لكن "حقن الشعر الرمادي" المستوحاة من الطب الصيني تحظى حاليًا باهتمام كبير في الصين لقدرتها المزعومة على إعادة الشعر الرمادي إلى لونه الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه المنتجات موجودة في السوق الصينية منذ فترة، إلا أنها انتشرت مؤخرًا بعد أن أعلنت ممثلة صينية مشهورة أنها بدأت علاجًا بحقن الشعر الرمادي لاستعادة لون شعرها الأصلي.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بها على نطاق واسع، ما تسبب في زيادة مبيعات حقن الشعر الرمادي عبر الإنترنت، لكن أطباء الجلد وخبراء الصحة الآخرين يحذرون من أن فعالية المنتجات لم تثبت علميًا، وأن آثارها الجانبية المحتملة غير معروفة حاليًا. وتوجهت الممثلة الصينية غو تونغ مؤخرًا إلى تطبيق Douyin ( النسخة الصينية من تيك توك) لإبلاغ معجبيها بأنها بدأت علاجًا بحقن الشعر الرمادي في يونيو على أمل استعادة لون شعرها الرمادي الأصلي. وبعد شهر، تابعت الفيديو الأصلي، مدعية أن الآثار الإيجابية لم تظهر وأن الطبيب الذي أوصى بالحقن أخبرها أنها بحاجة إلى استخدامها لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأقرت غو تونغ قائلةً: "شعرت ببعض الألم بعد الحقنة الأولى. إنه بالتأكيد ليس بهذه السرعة. الشعر الرمادي لا ينمو في يوم أو يومين. قال الطبيب إن دورة العلاج تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر". ووفقًا لصحيفة Yangtse News، تلقت غو تونغ حقن الشعر الرمادي في مستشفى شنغهاي يويانغ. وقال طبيب أمراض جلدية هناك للوسيلة الإعلامية إن الحقن تعتمد على تقنية الطب الصيني التقليدي لحقن أدينوسيل كوبالامين، وهو نوع من فيتامين ب12 يُعرف باسم أدينوسيل كوبالامين، وتكمن فكرته في أن فيتامين ب12 يحفز تكوين الميلانين. ويتكون العلاج من حقن منتظمة تُعطى مرة واحدة أسبوعيًا لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وحول مدى فعالية حقن الشعر الرمادي يقول كونغ يولونغ، نائب رئيس الأطباء في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى نانجينغ جيانغبي، إن أدينوسيل كوبالامين يشبه فيتامين ب12 من حيث تأثيره الإيجابي على تغذية الأعصاب، وتنظيم إفرازها، وتحسين الدورة الدموية، ولكن "لا توجد حاليًا أي أبحاث إضافية حول استخدامه في علاج الشعر الرمادي. " وأضاف" إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين ب12، فقد يكون له بعض التأثير على الشعر الرمادي، ولكن إذا لم يكن لديك نقص، فهو عديم الفائدة تقريبًا".