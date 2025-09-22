3 مخالفات على زجاج سيارة جرفتها الأمطار إلى مكان ممنوع الوقوف

عثرت امرأة من تشارلستون (الولايات المتحدة) على ثلاث مخالفات على زجاج سيارتها الأمامي بعد أن جرفتها مياه الفيضانات، إلى مكان ممنوع الوقوف.

ووجدت آنا بروكس سيارتها غارقة في الماء، وعليها ثلاث مخالفات ركن على زجاجها الأمامي.

وقالت آنا، المقيمة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، إن سيارتها دُفعت على بُعد مسافة قصيرة من مكان ركنها، وانتهى بها المطاف في منطقة سحب السيارات.

وضربت عواصف رعدية وأمطار غزيرة مدينة تشارلستون في منتصف أغسطس، وأغرقت شوارع وسط المدينة. وأُغلقت عدة طرق، وأظهرت صور سيارات عالقة في المياه. وتحركت العواصف ببطء، مما أدى إلى إطالة هطول الأمطار في المنطقة.

وفي يومين فقط هطلت أمطار بلغ منسوبها 27 سم على المنطقة التي ركنت فيها بروكس والتي قالت أنها تركت سيارتها في شارع جانبي على بُعد خطوات من قاعة دراستها.

وتفاقمت مشاكل بروكس بعد أن رأت حجم الدمار في سيارتها، واحتجاز البلدية لها قبل أن تتمكن شركة التأمين من استعادتها. ومن ثم استأنفت جميع مخالفات ركن السيارات الثلاث، وتمكنت من إلغاء اثنتين منها. ووصفت بروكس الأمر في تصريح لمحطة "فوكس ويذر " بأنه "تجربة مجنونة بكل معنى الكلمة".

ووفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وهي الوكالة الأمريكية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث المحلية، يُمكن لحوالي 30 سم من مياه الفيضانات أن تُحرّك سيارة متوسطة الحجم.