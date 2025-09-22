طاهٍ في الـ60 من العمر يسرق ثلاثة بنوك في يوم واحد

أُلقي القبض على طاهٍ من سان فرانسيسكو بعد سرقته ثلاثة بنوك في يوم واحد، وفقًا للسلطات.

وأُلقي القبض على فالنتينو لوتشين، 62 عامًا، بعد سرقته لبنك في 10 سبتمبر حوالي الساعة 12:02 ظهرًا في شارع غرانت، وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة سان فرانسيسكو. واكتشف الضباط أن لوتشين دخل البنك وسلم رسالة إلى موظف يطالبه فيها بالمال، والذي بدوره قدّمه له، قبل أن يهرب بعدها.

ولاحقا حدد المحققون هوية لوتشين كمشتبه به، واكتشفوا أنه يسكن في المنطقة المركزية، وفقًا للبيان. ثم ألقت الشرطة القبض عليه. ولم يكشف المسؤولون عن قيمة الأموال التي يُزعم أن لوتشين سرقها، ولكن تبين أنه في نفس يوم السرقة الأولى، وقعت جريمتا سرقة أخريين في المنطقة المركزية، شارك فيهما مشتبه به تتطابق أوصافه مع الطاهي اللص، وفقًا للبيان. وتعتقد الشرطة أن لوتشين ارتكب هاتين السرقتين أيضًا.

وقالت الشرطة أن الرجل وُضع في سجن مقاطعة سان فرانسيسكو بتهمتي سرقة وتهمة محاولة سرقة.

وعمل لوشين سابقًا طاهيًا في مطعم روز بيستولا في سان فرانسيسكو، ورئيسًا للطهاة في مطعم أوتافيو في والنات كريك، وفقًا لملفه الشخصي على لينكدإن. وكان أن أُغلق مطعم أوتافيو عام 2016.

وأُلقي القبض على لوشين على خلفية سطو على بنك في أوريندا عام 2018، وفقًا لصحيفة "إيست باي تايمز".