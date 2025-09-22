قتل والدته السبعينية بسبب "ريموت التلفزيون"

قتل شاب ثلاثيني والدته السبعينية بعد أن أخفت عنه جهاز التحكم بالتلفاز عن بعد.

وطارد سورجيت سينغ، 39 عامًا، والدته موهيندر كور حول منزلهما في كلارنس رود، هاندزورث، قبل أن يركلها ويدوس على رأسها ورقبتها وأطرافها، وذلك قبل أن تقتحم الشرطة المنزل حيث عثرت على المرأة البالغة من العمر 76 عامًا ملقاة على الأرض.

وكانت الأم لا تزال واعية، لكنها أصيبت بجروح خطيرة ونُقلت إلى مستشفى الملكة إليزابيث حيث أُعلن عن وفاتها في وقت لاحق من نفس اليوم. وقال سينغ أثناء احتجازه: "لم أقصد فعل ذلك. لقد فقدت عقلي فحسب".

واستمعت المحكمة إلى أن غضبه كان مدفوعًا بمزيج سام من الكحول والكوكايين. ففي اليوم السابق للاعتداء، تناول سينغ 700 مل من الويسكي، وثماني إلى عشر علب من البيرة، وغرامين من الكوكايين، وفقًا للقاضي سيمون درو كيه سي. كما دخل في شجار مع شقيقه، بلغ ذروته بإلقائه الطوب على حديقة شقيقه، كما صفع سينغ شقيقته سابقًا وهددها بـ"تحطيم أنوارها".

وبصفته الراعي الوحيد لوالدته، كان سينغ يتولى التسوق والتنظيف، بالإضافة إلى إدارة شؤونها المالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف".

وفي نوفمبر 2023، أبلغ الابن خط المساعدة 111 التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه يعاني من مشاكل نفسية وأنه قام بشد شعر والدته.

وقال ظفر علي كيه سي، محامي الدفاع، إن سينغ كان يعاني من "اضطراب نفسي"، مضافًا إليه صدمة نفسية ناجمة عن إساءة والده له. وأضاف أن سينغ لم يتطوع لرعاية والدته، بل "وقع عليه هذا الدور". وحُكم على الرجل بالسجن المؤبد في محكمة برمنغهام كراون يوم الجمعة.