شارع أكسفورد «مخصص للمشاة» ليوم واحد

حظرت بلدية لندن، أمس، حركة السير في جزء من شارع أكسفورد الشهير، لعرض خطة عمدة لندن، صادق خان، من أجل تحويله إلى منطقة مخصصة للمشاة.

وتم منع مرور المركبات على امتداد 800 متر، من الساعة 12 ظهراً إلى الثامنة مساء، من أجل فعالية «هذا هو شارع أكسفورد».

وجرى تخصيص تلك المساحة لاستضافة أنشطة وفعاليات ترفيهية، مثل العروض الموسيقية الحية، والمعروضات الفنية، وأكشاك الطعام والشراب، إضافة إلى مهرجان أدبي.

يذكر أن شارع أكسفورد من أكثر مناطق التسوق ازدحاماً في العالم، حيث يزوره نحو نصف مليون زائر يومياً.