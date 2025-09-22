روبوت صيني بحجم «حبة رمل» لأداء مهام داخل الجسم

نجح فريق من العلماء الصينيين في دمج وظيفتَي الاستشعار والتوجيه في آلة واحدة بحجم حبة رمل، ما يتيح إمكانية تحديد جرعات الأدوية بدقة أكبر، والمراقبة الفسيولوجية داخل الجسم.

وذكر تقرير نُشر، هذا الأسبوع، في مجلة «ساينس روبوتيكس»، أن الباحثين من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، والجامعة الصينية في هونغ كونغ في جنوب الصين، طوّروا روبوتاً مغناطيسياً دقيقاً، يعمل بالموجات فوق الصوتية.

والروبوت، الذي يبلغ عرضه 1.3 ملم ووزنه 4.6 مليغرامات، يمكنه رصد معايير بيئية وتنظيمها لاسلكياً، مثل القوة والاهتزاز واللزوجة ودرجة الحرارة.

كما يستطيع الروبوت، عبر قدرته على استشعار المؤثرات وتحويلها إلى إشارات فوق صوتية، أن يتعامل مع أجسام دقيقة، مثل بيض سمك السلمون، وهو ما تم إثباته خلال اختبارات على نماذج حيوانية.

ومهّدت الاختبارات الطريق لتطبيقات عملية للجهاز الذكي المصغر في المجال الطبي.