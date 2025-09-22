16 متأهلاً لبطولة فزاع لليولة

اختتمت بنجاحٍ الجولاتُ التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الـ25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولة فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث أسفرت النتائج عن تأهل 16 يويلًا واسمين للاحتياط، قدموا من مختلف إمارات الدولة.

وجاءت العروض التي شهدتها القرية التراثية بالقرية العالمية لتؤكد المكانة المميزة لهذه البطولة، حيث قدم المشاركون أداءً لافتًا، في أجواء عكست عمق الارتباط بالتراث الإماراتي، وحجم الشغف الذي تحظى به البطولة بين أبناء الوطن.

وأكد مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر عن انطلاقة البطولة يمنح اللجنة المنظمة فرصة مثالية لتجهيز اليويلة وإعدادهم وفق أعلى المستويات، مع إتاحة المجال أمامهم لصقل مهاراتهم، وخوض التدريبات المطلوبة استعداداً للتحديات التراثية المتنوعة التي تتميز بها البطولة الأعرق على جدول بطولات فزاع.

وأضاف الخاصوني: «شهدنا خلال التصفيات مستويات لافتة من المشاركين، تعكس جدية التحضير وروح المنافسة العالية لديهم، وهو ما يبرهن على نجاح البطولة في استقطاب مواهب واعدة، بفضل تنوع المنافسات التي فتحت الباب لمشاركة أوسع».

وأعرب مدير إدارة بطولات فزاع عن فخره بالحضور الكبير لأبناء الإمارات من مختلف المناطق، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس حرصهم على التمسك بموروثهم الشعبي الأصيل، وإصرارهم على حمل رسالة التراث الوطني، وتعزيز الهوية الإماراتية.

وتم اختيار اليويلة المتأهلين من قبل لجنة التحكيم التي ضمت كلاً من خليفة بن سبعين، وراشد حارب الخاصوني، وشهدت تأهل كل من: الكيبالي راشد الكيبالي، ومبارك محمد الشامسي، ومطر محمد دلوان الكتبي، وحميد سعيد الرزي، وحمدان ظافر الأحبابي، وسالم فيصل الحوز، وصالح حمد المنهالي، وعبيد حميد بالركاض آل علي، ومحمد سعيد الشحي، ومحمد سعيد المهيري، ومنصور محمد الأحبابي، وأحمد راشد بالقوبع المنصوري، ونهيان مسري بالجافلة المنصوري، وأحمد حسن اليماحي، وأحمد علي الحبسي، وسالم علي الشباني الكتبي.

من جانبه، أعرب اليويل أحمد علي الحبسي عن سعادته الغامرة بالتأهل، مؤكداً التزامه بملاحظات لجنة التحكيم والبرنامج التدريبي المخصص، وقال: «أشعر بحماس كبير لمواصلة المشوار، والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة التي تعني الكثير لكل مشارك، وحلمي أن أتوج بلقب فارس الميدان، لكن ذلك يتطلب مضاعفة الجهد، والتدريب الجاد، خصوصاً مع قوة المنافسة التي شهدناها في التصفيات».

وتنطلق أولى حلقات برنامج الميدان الـ21، في السابع من نوفمبر المقبل، من قلعة الميدان بنادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، حيث يدخل المتأهلون برنامجاً تدريبياً مكثفاً، يشمل فقرات متعددة، مثل عدّ القصيد، وسباق الهجن، والسباحة، والرماية، تمهيداً لانطلاق واحدة من أبرز المنافسات التراثية على مستوى الدولة والمنطقة.

راشد الخاصوني:

• الإقبال الكبير من أبناء الإمارات يعكس حرصهم على التمسك بموروثهم الشعبي الأصيل، وإصرارهم على تعزيز الهوية الإماراتية.