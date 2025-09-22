دبي التراث والحداثة والفن

تتداخل المباني الشاهقة على شارع الشيخ زايد في دبي، مع فنون الإعلان بالشارع، وهنا مجموعة من ناطحات السحاب، والأبراج ذات التصاميم الفريدة التي تشتهر بها المدينة، كما تُرى من منطقة سيتي ووك في دبي.

حيث تعكس الصورة تطور دبي كمدينة عالمية تضم مزيجاً من التراث والحداثة والفن والثقافة، وتمثل ناطحات السحاب تطور المدينة المعماري السريع، بينما يُظهر الإعلان إبداع الفنانين في تقديم التصاميم الدعائية بطرق مبتكرة.