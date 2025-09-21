السعودية.. ضوابط جديدة تُجرّم التباهي بالأموال والسيارات في المحتوى الإعلامي

نشرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، ضوابط المحتوى التي أوضحت من خلالها المحظورات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي والمحتوى المتداول عبر المنصات.

ووفقاً لصحيفة "سبق"، أكّدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في ضوابطها الأخيرة أن استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات في المحتوى الإعلامي يُعد مخالفة صريحة، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يسيء للذوق العام ويتعارض مع القيم المجتمعية.

كما شددت الضوابط على منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كجزء من المحتوى اليومي، معتبرة ذلك تجاوزًا لا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية.

وأوضحت الهيئة أن أي محتوى يكشف خصوصيات الأسرة أو يعرض خلافاتها الداخلية يُعد انتهاكًا مباشرًا للمعايير التنظيمية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة.

وشملت الضوابط منع أي محتوى يتضمن التنمر على الأشخاص أو الإساءة لهم أو ازدراءهم، وأي محتوى ينتهك خصوصيات الأسرة أو الأفراد أو يثير قضاياهم الداخلية، إضافة إلى منع تصوير الأطفال أو العائلة في الأماكن الخاصة أو تصوير أي إنسان بغير إذنه.

كما حظرت الضوابط بث أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية أو يسيء للقيم الاجتماعية والوطنية، وأي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو غير صحيحة أو رسائل ابتزاز وتهديد أو استغلالاً للأطفال بأي وسيلة.

وفي ما يتعلق بالمظهر العام، شددت الهيئة على أن كل لباس يُظهر الجسد بشكل مبتذل يُعد مخالفًا، إلى جانب اللباس غير المحتشم واللباس الذي يتعارض مع القيم السائدة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن العقوبات ستُطبق على كل من يخالف ما ورد في هذه الضوابط.