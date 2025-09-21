شكاوى المستخدمين تكشف عيوباً مبكرة في آيفون 17

لم تمضِ أيام قليلة على إطلاق آيفون 17 حتى بدأ مستخدمون يشاركون تجاربهم السلبية مع الجهاز، في وقت كانت فيه التوقعات عالية بشأن الأداء والمتانة.

وأفاد عدد من العملاء أن الهيكل الخلفي المصنوع من الألمنيوم يتعرض للخدوش بسرعة غير متوقعة، على الرغم من تأكيدات الشركة بمتانته. فيما أبلغ آخرون عن ظهور مربعات سوداء في بعض الصور الملتقطة بالكاميرا، وهو ما أثار استغراباً واسعاً وانتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع السعر المرتفع للهاتف الجديد.

من جانبها، أعلنت آبل أنها تعمل على إصدار تحديث برمجي عاجل لإصلاح الخلل المرتبط بالكاميرا وتحسين أداء الجهاز بشكل عام، في محاولة لاحتواء موجة الغضب.

وبينما يترقب المستخدمون التحديث القادم، يرى مراقبون أن ثقة العملاء باتت مرتبطة بسرعة استجابة الشركة، وأن مستقبل آيفون 17 سيتحدد بمدى قدرتها على معالجة هذه الملاحظات واستعادة رضا جمهورها.