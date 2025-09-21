ببغاء برازيلي نادر يشغل المسؤولين في 3 قارات

هذه قصة عن طائر وعائلة، لكنه ليس طائراً عادياً، وهي ليست بعائلة عادية.

ببغاء سبيكس، وهو طائر أزرق زاهي اللون له طقوس تزاوج معقدة، أُعلن عن انقراضه في البرية في عام 2019، ومنذ ذلك الحين شهد برنامج لتربية الطيور في الأسر إعادة إرسال بعض هذه الببغاوات إلى موطنها الأصلي في البرازيل.

وعلى مدى أكثر من عامين ظل المسؤولون في ثلاث قارات يتجادلون حول سبب وجود 26 من هذه المخلوقات في حديقة حيوان خاصة في الهند تديرها الذراع الخيرية لتكتل تسيطر عليه عائلة أمباني، وهي أغنى عائلة في آسيا.

لكن المحققين الهنود برأوا الحديقة من أي مخالفات الأسبوع الماضي، فيما قال مسؤولون أوروبيون إنهم يراقبون عن كثب أي صادرات إلى حديقة الحيوان، واسمها الرسمي «مركز فانتارا لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات»، بينما تسعى البرازيل وألمانيا والهند إلى التوصل لحل من خلال هيئة تديرها الأمم المتحدة وتراقب تجارة الحياة البرية.

ويقول مركز فانتارا، الواقع في ولاية جوجارات وتبلغ مساحته 3500 فدان، إنه موطن لنحو 2000 نوع.

ويظهر تحليل أجرته «رويترز» وشمل 2500 سجل جمركي متاح تجارياً أنه منذ عام 2022 استورد المركز مجموعة من الأنواع الغريبة تضمنت 2896 ثعباناً و1431 سلحفاة و219 نمراً و149 فهداً و105 زرافات و62 من قرود الشمبانزي و20 من حيوان وحيد القرن وعشرات الزواحف، مثل السحالي شوكية الذيل والحرباء ذات القلنسوة. وسُجلت الشحنات بقيمة معلنة تبلغ تسعة ملايين دولار، لكن متحدثاً باسم مركز فانتارا قال إنها رسوم شحن وتأمين، وليست مدفوعات لشراء أنواع من الحياة البرية.

وقال المتحدث إنها «ليست صفقات تجارية في الحيوانات.. لم يتم دفع أي مقابل تجاري لأي حيوان نُقل إلى فانتارا».

وأمرت المحكمة العليا في الهند في أغسطس المحققين بتحري ما إذا كانت عمليات الاستحواذ على الحيوانات التي قام بها مركز فانتارا وطريقة معاملته للحيوانات تتوافق مع القوانين الهندية واتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس). وقالت المحكمة الأسبوع الماضي إن المحققين لم يجدوا مخالفات.

وكان الخلاف الأكبر يدور حول ببغاوات سبيكس التي تفيد سجلات الجمارك والمسؤولون البرازيليون ووثائق اتفاقية سايتس بأن المركز حصل عليها في عام 2023 من جمعية الحفاظ على الببغاوات المهددة بالانقراض (إيه.سي.تي.بي)، وهي منظمة غير ربحية مقرها ألمانيا كانت قد دخلت في شراكة مع السلطات البرازيلية لتربية الطيور.

وتقول البرازيل إنها لم توافق على نقل الببغاوات إلى الهند، وتحدثت عن مخاوفها في اجتماعات اتفاقية سايتس.

