مركز بومبيدو في باريس يغلق أبوابه.. 5 سنوات من التجديد

يُغلق مركز بومبيدو، المبنى الباريسي الشهير الذي يضم أكبر متحف للفن الحديث في العالم، أبوابه لخمس سنوات من أعمال التجديد.

ويضم هذا المعلم الذي استقبل خمسة ملايين زائر عام 2024، تسع طبقات يُمكن للجمهور الوصول إليها عبر سلالم متحركة تمتد على 120 ألف متر مربع، وقد جرى إخلاؤها تدريجياً.

ونُقلت أعمال فنانين كبار، مثل فريدا كالو ودالي ودوشان، من المتحف الذي سيبقى مفتوحاً غداً، وهو اليوم الأخير قبل الإغلاق.

وافتُتح مركز بومبيدو عام 1977، وصُمم كمساحة «مفتوحة للجميع» وكانت مهمته الترحيب بمختلف أشكال الثقافة. ويُعرف المركز أيضاً باسم «بوبور»، وقد أحدث ثورة في عصره وأثار إعجاباً كبيراً لدى الفرنسيين والأجانب.

لكن الموقع يعاني التهالك. وتشمل أعمال التجديد الرئيسة إزالة الإسبست، وتحسين إمكانية الوصول لأصحاب الحركة المحدودة، وتوفير الأمن وإعادة تصميم داخلي كامل.

وتُقدّر الكلفة الإجمالية لأعمال التجديد بـ460 مليون يورو.