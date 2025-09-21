روسيا تحيي مسابقة أغنية من عصر الاتحاد السوفييتي

نظمت في روسيا أمس مسابقة أغنية ترجع إلى عصر الاتحاد السوفييتي، وذلك في رد محافظ على مسابقة الأغنية الأوروبية السنوية «يوروفيجن».

وتشارك 23 دولة في مسابقة «إنترفيجن» التي تستضيفها موسكو.

وتشمل هذه الدول جمهوريات سوفييتية سابقة مثل بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان، وكذلك دول شريكة لشركاء روسيا في مجموعة دول بريكس مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وتم بالفعل منع روسيا من الغناء في «يوروفيجن» أربع مرات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد أمر الرئيس فلاديمير بوتين نفسه بتنظيم مسابقة «إنترفيجن»، وينظر إليها على أنها بديل ثقافي سياسي محافظ لمسابقة «يوروفيجن».