سيارات أجرة ذاتية القيادة قريباً في سنغافورة

قالت شركتان صينيتان، أمس، إنهما ستدخلان في شراكة مع شركتين محليتين في سنغافورة لإطلاق خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، مع توسّع البلد الآسيوي في مجال القيادة الذاتية.

وذكرت شركة جراب المشغلة لخدمات النقل التشاركي، أنها ستدخل في شراكة مع «وي رايد» الصينية لبدء الخدمات العام المقبل. وقالت شركتا «بوني دوت إيه.آي» و«كومفورت ديل جرو» إنهما تتعاونان لتقديم خدمات مماثلة، وتنتظران موافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت شركة جراب في بيان لها، أنه وقع الاختيار عليها من قبل السلطات المحلية لتشغيل مسارين لخدمات النقل المستقلة في منطقة بونجول.

وستبدأ الشركة في نقل الركاب بمركبات ذات خمسة وثمانية مقاعد من «وي رايد»، اعتباراً من أوائل عام 2026 بعد مرحلة أولية تدرس فيها المركبات الطرق بالتفصيل.