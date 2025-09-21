اتهام شاب باكستاني بقتل «مؤثرة» رفضت الارتباط به

وجّهت إلى باكستاني تهمة قتل مؤثرة، تُدعى سناء يوسف، تبلغ 17 عاماً، لرفضها الارتباط به في قضية أثارت استهجان الكثيرين في البلاد.

ودفع المتهم، البالغ 22 عاماً، ويُدعى عمر حياة، ببراءته أمام محكمة في إسلام آباد. وقال للقاضي محمد أفضل ماجوكا: «كل الاتهامات الموجهة إليّ باطلة ولا أساس لها».

ووصفت الشرطة جريمة القتل بأنها «وحشية ونفذت بدم بارد»، مشيرة إلى أن عمر حياة قتل الفتاة في يونيو لأنها رفضت الاستجابة لطلباته العديدة عبر الإنترنت.

وكان لسناء يوسف أكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي، منها تطبيق «تيك توك» الذي يحظى بشعبية في باكستان، حيث كانت تشارك مقاطع فيديو لقهوتها المفضلة ومنتجات التجميل والملابس التقليدية.

وتلجأ النساء إلى الفضاء الرقمي حيث يحققن دخلاً من وراء جمهور كبير في بلد لا تشارك فيه سوى ربع النساء في الاقتصاد الرسمي.