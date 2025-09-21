15 مبدعاً في ملتقى غينيا للشعر العربي

شهدت جمهورية غينيا انطلاق فعاليات ملتقى الشعر العربي في دورته الرابعة، بتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، وبالتعاون مع كلية الآداب في جامعة سنفونيا في العاصمة الغينية كوناكري، بمشاركة 15 شاعراً.

وتهدف ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا إلى توسيع نطاق اللغة العربية ونشر الثقافة، ومنح المبدعين آفاقاً جديدة في الشعر الفصيح لإبراز مواهبهم.

ورحّب المنسق العام للملتقى أ. كبا عمران عميد كلية الآداب وعلوم اللغة ومدير برنامج دكتوراه اللغة والحضارة العربية في جامعة سنفونبا في غينيا، بالحضور، مؤكداً في كلمته العلاقة المتينة بين الشعر العربي واللغة العربية.