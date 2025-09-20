جنون "لابوبو" يتلاشى ويمحو 13 مليار دولار من صانعتها "بوب مارت"

تراجع سهم "بوب مارت" خلال تعاملات الإثنين الماضي بأكبر وتيرة منذ أبريل مع تزايد المخاوف بأن نجاح دمية "لابوبو" – التي حظيت بشعبية واسعة في الآونة الأخيرة – بدأ يفقد زخمه.

وفي تعاملات بورصة هونج كونج، هبط سهم شركة الألعاب التي يقع مقرها في بكين بنسبة 6.21% عند 259.6 دولار هونج كونج.

ليقلص السهم خسائره التي بلغت في وقت سابق اليوم 9%، مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ بدء إعلان الرئيس الأمريكي "ترامب" عن الرسوم الجمركية الشاملة في أبريل، ورغم ذلك إلا أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 180% منذ بداية هذا العام، وهو ما جعلها واحدة من أكثر شركات الألعاب قيمة في العالم.

وحذر محللون من أن نجاح "لابوبو" ينذر بجعل الشركة تعتمد على نمط عابر، وأنها بمواصلة إصدار شخصيات جديدة تحظى بشعبية للحفاظ على قيمتها.

وارتفعت أسهم "بوب مارت" بنسبة 180٪ هذا العام على الرغم من الانخفاض الأخير، مدفوعة بجنون لابوبو الذي اجتاح الأسواق الآسيوية، وفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ. لا تزال الشركة أيضًا الأفضل أداءً في مؤشر هانغ سنغ.

ومع ذلك، شهدت أسهم "بوب مارت" أيضًا انخفاضًا حادًا، حيث خسرت حوالي 13 مليار دولار أو ما يقرب من ربع قيمتها، منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي في 26 أغسطس، وفقًا للتقرير.