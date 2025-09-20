الكويت.. ابن يتجرَّد من الإنسانية وينحر والدته السبعينية

شهدت مدينة سعد العبدالله الكويتية جريمة قتل مروعة تجرّد فيها مواطن كويتي من الإنسانية وأقدم على ذبح والدته المسنة التي ناهزت السبعين من العمر، ولم يرحم شيخوختها، وضرب أسوأ مثل في القسوة والعقوق.

وقال مصدر أمني كويتي لصحيفة "القبس" إن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغاً بالجريمة فهرع على الفور رجال الداخلية والأدلة الجنائية والطوارئ الطبية إلى المنزل، وعثروا على الأم «منحورة بسكين»، وتبين أن الجاني لاذ بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن الأم نُقلت الى المستشفى «بواسطة ابنتها» التي شهدت الجريمة المروعة، وتلقت على الفور الإسعافات اللازمة لكنها فارقت الحياة.

‏واشار المصدر ان رجال الأمن تمكنوا من ضبط القاتل إثر قيامه بتتبع عملية نقل والدته الى المستشفى في منطقة النعيم، كما عُثر بحوزته على أداة الجريمة «السكين» وتم اقتياده للمخفر وبعد التحقيق معه أُحيل إلى النيابة العامة.

وتبين أن الشاب في الثلاثينات من العمر، بينما تبلغ والدته نحو 75عاماً، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة جميع التفاصيل وملابسات جريمة القتل المروعة.