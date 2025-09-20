أنغام تطل بعد محنة المرض من مسرح «رويال ألبرت هول» العريق

تستعد النجمة المصرية أنغام، العائدة بعد رحلة غياب طويلة، لنشاطها الفني المعتاد ورحلاتها الفنية، ولكن، خارج نطاق العالم العربي هذه المرة، إذ تستعد لإحياء حفل ضخم على مسرح «رويال ألبرت هول» العريق في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2025، وسط ترقب كبير من جمهورها العربي المقيم في أوروبا، ومحبيها حول العالم. وبادرت أنغام بنشر صورة «نوتة» موسيقية وإرفاقها بتعليق قصير بدا غامضاً بعض الشيء عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، قالت فيه باللهجة المصرية ممازحة «محضّرة لكم مفاجأة لأول مرة في حفلة لندن.. تفتكروا إيه؟». العبارات كانت كفيلة بإشعال منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق العنان لسلسلة من التعليقات المتباينة.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور رسمي لأنغام على المسرح بعد غيابها عن الساحة الفنية نتيجة أزمة صحية مفاجئة، وخضوعها خلال الفترة الماضية لرحلة علاجية صعبة داخل أحد المراكز الاستشفائية في ألمانيا، وذلك، بعد إعلان مرضها المفاجئ واضطرارها لإجراء استئصال كيس حميد من البنكرياس استدعى ذلك بقاءها تحت الملاحظة الطبية، وصولاً إلى تعافيها وقرارها العودة مجدداً معافاة إلى الأراضي المصرية وتحديداً إلى الساحل الشمالي، لقضاء فترة نقاهة مع بعض أصدقائها من الوسط الفني المصري.

ومن المقرر أن يصاحب أنغام في هذا الحفل الكبير، أوركسترا ضخمة بقيادة المايسترو هاني فرحات، حيث تقدّم مجموعة من أبرز أعمالها الكلاسيكية والحديثة، ضمن تجربة موسيقية وصفت بأنها ستكون «استثنائية» بكل المقاييس، وذلك، لما تحمله تجربة ظهور النجمة لأول مرة بعد وعكتها الصحية، وما يحمله ترشيحها لهذا الحفل من «مكانة استثنائية باعتبارها أول فنانة مصرية تقدّم حفلاً منفرداً على هذا المسرح التاريخي منذ ما يقرب من ستة عقود، حيث وقف عبدالحليم حافظ على الخشبة نفسها في عام 1967».