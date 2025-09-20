«ليوا الدولي 2026» ينطلق 12 ديسمبر

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تُنظّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026» خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

ويشهد الحدث برنامجاً متنوعاً يضم سباقات السرعة، واستعراضات الدريفت، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية بمشاركة نخبة من المحترفين والمتسابقين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب العروض الترفيهية العائلية، والحفلات الحية، والجولات والأنشطة الثقافية، وذلك حول «تل مرعب» أعلى الكثبان الرملية في الدولة.