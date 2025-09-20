استراحة معرفة.. نشاط فكري من الإمارات إلى العالم

تواصل «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جهودها الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز الحراك الأدبي محلياً وعالمياً، حيث تُنظم خلال شهر سبتمبر الجاري برنامجاً حافلاً بالفعاليات التي تمتد من مكتبات الإمارات إلى مقاهي كندا وفضاءات الإسكندرية وعمّان.

في دبي، التقى أعضاء الاستراحة بثلاث محطات نوعية؛ الأولى في مكتبة «كلمات» حيث ناقش الحضور رواية «كل الأسماء» للبرتغالي خوسيه ساراماغو، أما المحطة الثانية فكانت مع الروائي الكويتي عبدالوهاب الحمادي وروايته «سنة القطط السمان» في مكتبة محمد بن راشد. ويختتم الشهر بجلسة في مكتبة كلمات مع رواية «من أنت أيها الملاك» للكاتب الليبي إبراهيم الكوني.

وفي مكتبة الشارقة العامة، فتحت الاستراحة النقاش مع الكاتبة أماني محمد ناصر، حول مجموعتها القصصية «مثل شربة ماء»، إلى جانب جلسة «إضاءات معرفية» عن «القيادة فن وريادة»، قدّمها الدكتور أنور حاميم بن سليم، وفي خورفكان اجتمع الأدب بالطب النفسي في جلسة مؤثرة، حين ناقش الحضور رواية «ألزهايمر» لغازي القصيبي، مع مشاركة الطبيب النفسي شرف الدين بني عامر.

واحتضنت أبوظبي جلستين في «مكتبة خليفة» ضمن فعاليات الاستراحة، الأولى حول «تاريخ الحب» للكاتب سيناك مونكو، والثانية في نهاية الشهر حول رائعة غابرييل غارسيا ماركيز «مئة عام من العزلة».

وفي رأس الخيمة، اجتمع القراء في مقهى «ذا كوزي كورنر» حول كتاب «3 أشياء يفعلها الناس الناجحون» لجون ماكسويل. وفي العين، تمت مناقشة رواية بشرى خلفان «دلشاد: سيرة الجوع والشبع» وذلك بمكتبة زايد المركزية. أما الفجيرة، فاحتضنت مكتبتها الرقمية جلسة لمناقشة رواية «هذا ما حدث معي» للكاتب أسامة المسلم وسط تفاعل واسع من الحضور.

وفي الأردن، التقت الاستراحة الكاتبة شهلا العجيلي في مناقشة لروايتها «غرفة حنّا دياب» بمكتبة شومان. أمّا في مصر، فقدمت نيهال بركات من مكتبة الإسكندرية جلسة بعنوان «كتاب وقارئ»، امتداداً لنهج الاستراحة في إشراك القراء مع النصوص بصورة مباشرة. أما في كندا، اجتمع المهتمون بالأدب العربي في مقهى Figaro Coffee House بمدينة أونتاريو، لمناقشة رواية «اللجنة» لصنع الله إبراهيم. وفي أستراليا، أطلقت الاستراحة نقاشاً حول كتاب «الوعي» للكاتب خالد البدور بالتعاون مع المجلس العالمي للشباب.