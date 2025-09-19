شاهد كيف بدا الزعيم عادل إمام في أحدث صورة له نُشرت أمس

نشر الكاتب الصحفي، أكرم السعدني، امس الخميس، صورة حديثة جمعته بالفنان المصري الشهير عادل إمام المعروف بـ(الزعيم)، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا عادل إمام في الصورة بحالة صحية جيدة، وكتب السعدني معلقاً على الصورة : "ربنا يحفظك ويديم الصحة والعمر الطويل".

يذكر أن علاقة متينة ومميزة تجمع أكرم السعدني بالزعيم امتداداً لصداقته القديمة مع والده ومع عمّه النجم الكبير الراحل صلاح السعدني.

وكان آخر ظهور علني لعادل إمام في يوليو الماضي، حيث شارك في عقد قران حفيده عادل رامي إمام، بحضور عدد من الممثلين بينهم يسرا ولبلبة وفيفي عبده وإلهام شاهين، وتامر حسني وأحمد سعد.

وكان مسلسل "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020 آخر الأعمال التي عرضت للزعيم، بصحبة دلال عبد العزيز وحمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وفي الآونة الأخيرة ابتعد الزعيم البالغ من العمر 85 سنة عن الأنظار والأضواء مكتفيا بالتواجد بين أسرته وأحفاده.