زواجها الأول انتهى بالطلاق بسبب "الملل الزوجي".. إيناس الدغيدي عروس في الـ70 تستعد لحفل زفافها

تصدر اسم المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد إعلانها عن استعدادها للاحتفال بزفافها خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من تجاوزها سن السبعين.

وكانت المخرجة الشهيرة تعرفت على عريسها عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين، وبعدما التقى الاثنان مرة واحدة نشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى حب.

وعريس إيناس الدغيدي هو رجل أعمال مصري يقيم في روسيا منذ سنوات طويلة، وهو في نفس عمرها، حيث يبلغ من العمر 70 عاماً، كما أنه وافق على طلب العروس بإقامة حفل زفاف يحضره عدد من الأصدقاء والمقربين.

وسقام الحفل منتصف شهر أكتوبر المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث وجهت إيناس الدغيدي الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، من بينهم الفنانات يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وليلى علوي، والفنان محمود حميدة، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من النجوم.

وتعد هذه الزيجة هي الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي، حيث تزوجت للمرة الأولى من طبيب مصري شهير يدعى نبيل معوض، الذي قام بتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام من أجل الزواج منها، وبالرغم من ذلك كله، رفض والد إيناس الدغيدي تلك الزيجة، كما رفض أن يلتقي العريس، لتضطر المخرجة الشهيرة للزواج منه دون أن يتقدم لمقابلة والديها أو خطبتها منهما.

وقالت إيناس الدغيدي في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن زوجها الأول نبيل معوض لم يدخل منزل عائلتها طوال سنوات زواجهما إلا عند وفاة والدها، نظراً لرفض الوالد تلك الزيجة من الأساس.

وأنجبت الدغيدي ابنتها الوحيدة حبيبة من زوجها الأول، إلا أنها انفصلت عنه بعد 30 عاماً من الزواج، وأكدت أن سبب الانفصال هو الملل الزوجي، لكن ما زالت علاقتهما يسودها الود والاحترام.

يذكر أن إيناس الدغيدي هي مخرجة مصرية شهيرة تبلغ من العمر 72 عاماً، حيث درست الإخراج بمعهد السينما، وعملت كمساعد مخرج في عدد من الأفلام قبل أن تخرج فيلمها الأول "عفوا أيها القانون".

عُرفت إيناس الدغيدي بجرأة الموضوعات التي تناقشها بأفلامها، حيث أخرجت عدة أفلام منها "لحم رخيص" و"استاكوزا" و"مذكرات مراهقة" و"الباحثات عن الحرية" و"امرأة واحدة لا تكفي" وغيرها من الأعمال الشهيرة.