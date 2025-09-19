5 مشروبات بيتية قبل النوم تخفض الكوليسترول الضار

تساهم تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة بشكل كبير في السيطرة على معدلات الكوليسترول الضار. ومع أن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي عاملان مهمان، إلا أن ما تشربه ليلًا له دور مهم أيضًا. فبعض هذه المشروبات المهدئة لا تخفف التوتر فحسب، بل قد تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول.

وهنا خمسة مشروبات مسائية مريحة تساعد أيضًا في خفض الكوليسترول الضار:

1. حليب الكركم الدافئ:

سواء تم خلطه مع الحليب الدافئ أو مع خيارات نباتية، يُعرف "الحليب الذهبي"، وهو مزيج من الكركم والحليب، بخصائصه المضادة للالتهابات، بسبب "الكركمين"، وهو مكون نشط في الكركم، يقلل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما عاملان مرتبطان بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL). بتناول كوب من هذا المشروب قبل النوم، يمكنك الشعور بالاسترخاء، وتسهيل النوم، والمساعدة في الوقاية من أمراض القلب على المدى الطويل.

2. ماء الليمون الدافئ مع العسل:

يحدث الماء الدافئ الممزوج بالليمون وملعقة صغيرة من العسل مفعولًا رائعًا على صحة قلبك. الليمون غني بفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، بينما يُظهر العسل تأثيرًا طفيفًا في خفض الكوليسترول. عند مزجهما معًا، يساعدان على تنظيف الجسم، وتحسين الجهاز الهضمي، كما يُشكلان طقسًا مهدئًا قبل النوم.

3. الشاي الأخضر:

الـ"كاتيكينات" هي مضادات أكسدة موجودة في الشاي الأخضر، ويمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين الأوعية الدموية. تناول كوب دافئ من الشاي الأخضر يهدئ الجسم، ويساعد أيضًا في ضبط مستوى الكوليسترول.

4. شاي البابونج:

يعتبر البابونج مشروبًا مهدئًا للتوتر قبل النوم، وله تأثير غير مباشر على صحة الكوليسترول. يساعد البابونج على تحقيق التوازن الصحي العام من خلال تحسين النوم وخفض هرمون "الكورتيزول" (هرمون التوتر). قد يكون لتقليل التوتر وزيادة الراحة تأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي ومستوى الكوليسترول.

5. شاي القرفة:

تشير الدراسات إلى أن القرفة تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). كوب من شاي القرفة الدافئ قبل النوم لا يُساعد على الهضم فحسب، بل يُضفي أيضًا مذاقًا مُهدئًا وحلوًا يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.