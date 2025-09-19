رجل يكتشف أن شخصا آخر يشاركه منزله دون علمه

عُثر على رجل يعيش في مساحة ضيقة داخل منزل بالقرب من بورتلاند، أوريغون، دون علم مالكه، وفقًا للسلطات.

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة كلاكماس أن الرجل كان يعيش هناك لفترة طويلة، حيث جهز سريرًا وأضواء. وأبلغ المالك الشرطة بأنه سمع "أصواتًا غريبة" صادرة من المساحة.

وعثرت الشرطة على بنيامين بوكور، البالغ من العمر 40 عامًا، داخل المساحة الضيقة، وألقت القبض عليه بتهمة السرقة وحيازة الميثامفيتامين بشكل غير قانوني. وقبل الساعة الحادية عشرة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الثالث من سبتمبر، توجهت الشرطة للتحقيق في ظروف مريبة في منطقة سكنية قريبة من هابي فالي، وهي مدينة صغيرة جنوب شرق بورتلاند. وأفاد شاهد عيان برؤية رجل، لم يكن معروفًا عنه أنه يسكن في منازل مجاورة، يركن سيارته ويتجه نحو الجزء الخلفي من المباني.

كما لاحظ الشاهد أن باب المساحة الضيقة كان مفتوحًا وأن الضوء كان ينبعث من الداخل. وعند وصول رجال الأمن، لاحظوا أن الباب تالف ومغلق. وشوهدوا سلك تمديد يمر عبر فتحة تهوية.

ونقلت محطة "بي بي سي" عن الشرطة تأكيدها إن بوكور "كان يعيش في الداخل على ما يبدو"، حيث كانت الغرفة مزودة بأجهزة كهربائية مختلفة، بما في ذلك شواحن، وجهاز تلفزيون، ومصابيح موصولة بمصدر الطاقة في المنزل، بالإضافة إلى سرير.

وأفاد مكتب الشريف أنه عُثر أيضًا على أنبوب ميثامفيتامين أثناء التفتيش. وحُجز بوكور في السجن، وحُددت كفالته بمبلغ 75,000 دولار.