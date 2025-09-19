الشرطة الباكستانية تكشف طريقة جديدة للهجرة غير الشرعية: دعوات لمباريات كرة خارجية

ألقت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية القبض على عميل باكستاني لإرساله مهاجرين إلى اليابان مُنتحلين صفة لاعبي كرة قدم باستخدام خطابات مزورة من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم ووزارة الخارجية.

وألقت الوكالة القبض على المشتبه به المعروف باسم وقاص علي، المقيم في باسرور في سيالكوت، في 15 سبتمبر، وفقا لصحيفة "دون".

وأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بأن المخطط المزعوم تضمن ترتيب تأشيرات زيارة لليابان لمدة 15 يومًا لـ 17 شخصًا، من خلال خطاب دعوة، يبدو أنه مُرسل من نادي بوافيستا لكرة القدم. وقال المحققون إن ملف التأشيرة كان مُزودًا بخطاب تسجيل مزور من الاتحاد الباكستاني لكرة القدم وشهادة عدم ممانعة مزورة من وزارة الخارجية. وهذا أعطى الزوار انطباعًا بأنهم مجموعة سياحية ورياضية مُعتمدة رسميًا. ويُعتقد أن هذه المجموعة سافرت جواً إلى اليابان في 1 يناير 2024 ولم تعد، مما دفع المسؤولين إلى الاعتقاد بأنها كانت محاولة هجرة مزعومة.

وتعتقد وكالة التحقيقات الفيدرالية أن الرسوم المزعومة لهذه العملية تتراوح بين 4 و4.5 مليون روبية هندية ( حوالي 45 ألف دولار) للشخص الواحد . وتُبرز هذه الحادثة السوق السوداء المربحة التي تستغل تأشيرات الرياضيين والتبادل الثقافي. وقد كشف المحققون أن هذه الطريقة كانت تعمل تحت ستار الشرعية المستمدة من العلامات التجارية المألوفة لكرة القدم وأوراق الاتحاد.