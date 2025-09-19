«ويكد».. الأكثر شعبية في العالم للمرة الأولى بدبي

أعلنت مجموعة «برودواي إنترتينمنت» استضافة المسرحية الموسيقية المرتقبة «ويكد» للمرة الأولى في دبي أوبرا، من 28 يناير إلى 15 فبراير المقبلين، وتُعدّ من العروض الأكثر شعبية في العالم، إذ حضرها ما يزيد على 65 مليون متفرج في أكثر من 130 مدينة في 16 دولة.

وتزور هذه المسرحية دبي للمرة الأولى، وهو ما يتيح الفرصة للجمهور لحضور هذا العمل الاستثنائي، بديكوراته وأزيائه المبتكرة، ويتميّز عرض دبي بطيران الساحرة فوق الجمهور، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يحدث فيها هذا الأمر في أي من العروض السابقة للمسرحية.

تصطحب المسرحية الموسيقية «ويكد»، الجمهور في رحلة استثنائية لشابتين رائعتين تجمع بينهما علاقة صداقة غير متوقعة، لكن سرعان ما تتحول إلى منافسة مثيرة تحدد مصيرهما، لتصبح إحداهما جليندا الطيبة، والأخرى ساحرة الغرب الشريرة.

ويكشف العرض الجديد القصة المشوقة لساحرات أوز بطريقة غير مسبوقة، بمشاركة أكثر من 100 شخص من الممثلين وطاقم العمل وأعضاء الأوركسترا، ويتكامل العرض مع الديكورات الرائعة، وأكثر من 350 زياً مذهلاً، ومعزوفات موسيقية مميّزة، بما في ذلك «ديفاينج جرافيتي» و«بابيولار» و«فور جود».

وقال الملحّن وكاتب كلمات مسرحية «ويكد»، ستيفين شوارتز: «يسرّني إقامة عرض مسرحية (ويكد) الموسيقية في دبي للمرة الأولى، إذ يحمل هذا العمل طابعاً خاصاً به، ومستوى جديداً من الحيوية والإبداع، ويروي مرة أخرى أمام الجمهور قصة الصداقة والحب وتحلّي الإنسان بالجرأة والشجاعة، ليكون صادقاً مع نفسه ويدافع عن معتقداته».

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة برودواي إنترتينمنت جروب، ليز كوبس: «يسرنا الإعلان عن استضافة المسرحية الموسيقية (ويكد) في منطقة الشرق الأوسط، ونفخر بإنتاج هذا العمل البارز وعرضه أمام جمهور من عشاق المسرحيات الموسيقية في المنطقة، في لحظة تُعدّ محطة تاريخية بجميع المقاييس، ويُمثّل العمل بالنسبة لمجموعة (برودواي إنترتينمنت جروب) أيضاً مناسبة خاصة للاحتفال بمرور 15 عاماً على انطلاقها في دبي، أنتجت خلالها العديد من الأعمال المسرحية، ويأتي هذا الحدث ثمرة للجهود الكبيرة والتعاون بين طاقم العمل، لتحويل هذا المشروع إلى عمل مسرحي مميّز».

وأضاف مدير دبي أوبرا، الدكتور باولو بتروشيلي: «يسر دبي أوبرا استضافة المسرحية الموسيقية (ويكد)، مؤكدة من جديد التزامها الراسخ بتقديم عروض عالمية المستوى، ترسم ملامح المسرح المعاصر، ويؤكد استقبال هذا العمل العالمي للمرة الأولى في دولة الإمارات، المكانة المرموقة لدبي بوصفها مركزاً للتميّز الثقافي والعروض الحية رفيعة المستوى، ومع الشهرة الواسعة التي حظيت بها (ويكد) في جميع أنحاء العالم، يسرنا التعاون مع (برودواي إنترتينمنت جروب) لعرض هذا العمل المسرحي البارز في دبي، ترسيخاً لدورنا وجهةً رائدةً للفنون الأدائية في المنطقة».

إرث فني

تواصل «ويكد» ترسيخ إرثها الفني الساحر انطلاقاً من مسرح برودواي، الحائز جوائز غرامي، والذي حقق مبيعات بالملايين، وصولاً إلى الفيلم المقتبس عنها، من بطولة آريانا غراندي وسينثيا إيريفو، وحقق إيرادات تجاوزت 750 مليون دولار، واستقطب أكثر من 70 مليون مشاهد حول العالم.