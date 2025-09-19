الكشف عن لوحة غير معروفة لبيكاسو في باريس

كُشف، أمس، عن لوحة «استثنائية» غير معروفة سابقاً للفنان، بابلو بيكاسو، بعدما عُرضت للبيع بمزاد علني في باريس بسعر مبدئي هو «9.5 ملايين دولار».

وتظهر اللوحة - التي تحمل اسم «تمثال نصفي لامرأة بقبعة مورّدة» - مصوّرة ورسّامة وشاعرة فرنسية، تدعى دورا مار، كانت من أشهر مصادر إلهام بيكاسو.

وأفاد مفوض المزادات، كريستوف لوسيان، من دار مزادات «دروو» الباريسية، بأن قيمة العمل الفني الذي استُخدمت فيه الألوان الزيتية، والبالغ حجمه 90x80 سنتيمتراً، تقدر «بنحو ثمانية ملايين يورو، وهو سعر مبدئي مرشح للارتفاع»، رسم بيكاسو اللوحة في يوليو 1943، واشتراها في أغسطس 1944 هاوٍ يجمع أعمالاً فنية هو جد ملّاكها الحاليين.

وقالت أنييس سيفيستر-باربيه، وهي متخصصة في أعمال بيكاسو وحضرت أثناء الكشف عن العمل الفني، إن اللوحة «لم تكن معروفة في أوساط العامة، ولم يسبق أن عُرضت قط إلا في استوديو الرسام الإسباني الكبير في باريس».

وأشارت إلى أن اللوحة «استثنائية إلى حد كبير وتمثّل عتبة في تاريخ الفن وتاريخ بيكاسو».

تظهر مار في اللوحة بوجه حزين لكنه متناغم، واضعة قبّعة مزركشة في لحظة تخلي الرسّام الإسباني عنها من أجل فنانة أصغر سناً هي فرانسواز جيلو.

وكانت مار أهم عارضة وملهمة لبيكاسو، إذ يتمحور نحو 60 عملاً حولها، تُعد مبيعات لوحات بيكاسو مؤشراً مهماً إلى وضع سوق الفن بالمجمل، حيث شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.