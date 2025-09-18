للحدّ من غياب طلابها .. مدرسة ثانوية تضع مكافأة تلفزيون 40 بوصة لمن يلتزم بالدوام

أطلقت أكاديمية هافن الثانوية في بوسطن، لينكولنشاير، مبادرة غير تقليدية لتشجيع طلابها على الحضور المنتظم، وذلك عبر منحهم فرصة الفوز بتلفزيون ذكي مقاس 40 بوصة لكل من يحقق نسبة حضور كاملة خلال أسبوعين متتاليين.

وتبلغ قيمة الجهاز من نوع هاي تايزن نحو 149.99 جنيهاً إسترلينياً، ويمتاز بشاشة عالية الدقة ومركز ألعاب مدمج، وفق ما ذكرته صحيفة دايلي ميل.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، دعت المدرسة طلابها إلى "الالتزام بالحضور بنسبة 100% للفوز بالجائزة"، مؤكدة أن "اللحظات مهمة، والحضور مهم، كن بطلاً واربح تلفزيونًا ذكيًا كل أسبوعين".

وأوضح مدير المدرسة أوستن شيبارد أن رفع نسب الحضور يعد أولوية قصوى لجميع المدارس، لافتاً إلى أن الأكاديمية حققت العام الماضي أحد أعلى معدلات التحسن في الحضور، إذ ارتفعت النسبة بأكثر من 3%، وتسعى إلى تحسينها مجدداً هذا العام.

وأشار شيبارد إلى أن المدرسة تقع ضمن مجتمع يعاني من مستويات عالية من الحرمان الاجتماعي، وهو ما يتطلب إجراءات خاصة بعد حصول الأكاديمية العام الماضي على تصنيف "غير كافٍ" من مكتب معايير التعليم البريطاني (Ofsted).

وقال شيبارد: "نحن ملتزمون تماماً بتحسين نسب الحضور، وندرك الصلة الوثيقة بين الحضور والتحصيل الأكاديمي. العادات التي تُكتسب في بداية العام الدراسي غالباً ما تحدد مسار العام كله، لذا أردنا مكافأةً تجذب الطلاب وتدفعهم للمثابرة، وكان التلفزيون خياراً مثالياً".

وأكد أن الجائزة ليست سوى جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز الحضور، تتضمن إلى جانب المكافآت، عناصر أخرى للمساءلة والمتابعة.