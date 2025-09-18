توبيخ أبوي ينتهي بمأساة.. شاب يقتل والده وعمه في العراق

أقدم شاب في محافظة بابل العراقية، اليوم الأربعاء، على ارتكاب جريمة قتل مروعة حين أطلق النار من بندقية كلاشنكوف على والده وعمه داخل منزل قيد الإنشاء في منطقة الطليعة جنوب المحافظة، ما أسفر عن مقتلهما على الفور.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادثة وقعت إثر مشادة كلامية حادة بين الشاب ووالده، بعد تعرضه للتوبيخ ورفضه الخروج للعمل.

ومع تصاعد الخلاف، فقد السيطرة على أعصابه وأشهر سلاحه ليطلق النار على والده، ثم وجّه رصاصاته إلى عمه الذي كان شاهداً على ما جرى.

وعقب الحادث مباشرة، سارعت قوات الشرطة إلى موقع الجريمة بعد تلقيها بلاغاً من الأهالي، وبمواجهة الابن اعترف بارتكاب الجريمة، ليتم اعتقاله وإحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد شهود عيان من المنطقة أن الشاب لم يهرب بعد تنفيذ فعلته، بل أخبر أفراد عائلته بأنه هو من أطلق النار، وقرّر الانتظار لحين قدوم الشرطة.