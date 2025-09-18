تشييع غير عادي لميت وزنه 310 كيلوغرام في تركيا

شهدت مدينة آيدن التركية إجراءات غير عادية لتشييع رجل يزن 310 كيلوغرامات، حيث استُخدمت رافعة مخصصة لنقل الأثاث إلى الطوابق المرتفعة لإنزال جثمانه.

وتوفي باريش يلدريم، البالغ من العمر 49 عامًا، إثر نوبة قلبية مفاجئة داهمته في شقته بالطابق الثاني. وقام العمال بفك نافذة المنزل لإخراج الجثمان الذي كان ملفوفًا وموضوعًا على لوح، قبل إنزاله بواسطة الرافعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول اللحظات المؤثرة وغير المعتادة، حين تجمع سكان الحي لوداع جارهم الذي نادرًا ما كانوا يشاهدونه خارج منزله.

وكان يلدريم، المعروف بكونه أحد أسمن الأشخاص في تركيا والعالم، قد خضع في شهر يوليو الماضي لعملية تكميم معدة على أمل التخلص من وزنه الزائد.