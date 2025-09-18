عذر غريب لرجل تجاوز السرعة القانونية: أوشك على نفاذ الوقود

صرحت شرطة مقاطعة كولومبيا البريطانية الداخلية أنها أوقفت مؤخرًا رجلاً كان يقود سيارته بسرعة 136 كم/ساعة متجاوزًا الحد الأقصى للسرعة، مدعيًا أنه تجاوز السرعة المحددة لأنه أوشك على نفاد الوقود.

وفي بيان صادر عن شرطة الخيالة الملكية الكندية ودورية الطرق السريعة في كولومبيا البريطانية، أفادت الشرطة أنها أوقفت شاحنة صغيرة رمادية اللون تتسع لثمانية ركاب، لتجد بداخلها تسعة أشخاص وذلك في 16 أغسطس.

وأضافت الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 36 عامًا من إدمونتون ادعى أنه كان يقود بسرعة 136 كم/ساعة في منطقة السرعة المسموح بها 100 كم/ساعة بسبب قلقه من نفاذ الوقود.

ويبدو أن نفاد الوقود كان صحيحًا، حيث أفادت الشرطة وفقا لمحطة " سي بي سي" أنه "بالفعل، نفد الوقود من الشاحنة على جانب الطريق". وقال العريف مايكل ماكلولين في البيان: "لقد أوضحنا للسائق أن السرعة الزائدة تُفاقم بشكل كبير من استهلاك الوقود".

بالإضافة إلى تجاوز السرعة، غُرِّم السائق لوجود طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مقعد سيارة لا يحتوي على أحزمة أمان. ووفقًا للشرطة، كان اثنان فقط من أصل تسعة أشخاص في السيارة يرتدون أحزمة الأمان، وقد حُرِّرت مخالفات لبعضهم.

وأفادت الشرطة بأن إجمالي الغرامات بلغ 973 دولارًا، وقال ماكلولين في بيانه: "هناك أسباب عديدة لإبطاء السرعة. من المرجح جدًا أن تتجنب انتباه الشرطة، وستكون أكثر أمانًا".