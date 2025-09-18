فاتورة انتظار ب 5000 دولار لرجل لم يقابل الطبيب

فوجئ مواطن أمريكي بفاتورة ضخمة فرضها عليه مشفى خاص لمجرد انتظاره في قسم الطوارئ رغم مغادرته دون أن يفحص أي طبيب أو ممرض ابنه الذي كان برفقته.

وقال موقع "فايس" أن ناثان جاكيميك ذهب مع ابنه إيان، البالغ من العمر 11 عامًا، في مايو الماضي إلى قسم الطوارئ في مستشفى " السامري الصالح" في سان خوسيه، على أمل أن يتمكن طبيب من تفسير الطفح الجلدي الغامض الذي يعاني منه ابنه.

وجلس الاثنان في غرفة الانتظار، التي كانت تدخلها الممرضة بشكل متقطع وتطالبهم بالصبر. ولأن الانتظار كان طويلًا. قرر ناثان وابنه في مرحلة ما، أن الطفح الجلدي ليس بسوء الانتظار في غرفة الطوارئ، فغادرا. ولم يريا طبيبًا قط، ولم يصف لهما الطبيب أي دواء. فعادا إلى المنزل.

ليتفاجأ الأب في اليوم التالي بفاتورة بقيمة 5000 دولار فرضتها المستشفى بسبب زيارة قسم الطوارئ التي لم تتم فعليا، حيث لم يتجاوز الاثنان غرفة الانتظار.

وحاول جاكيميك الاعتراض على الفاتورة، لكن المستشفى لم تتقبل الشكوى، إلا عندما استعان الأب بالإعلام ولجأ لأحد مراسلي الأخبار المحلية المدافعين عن المستهلك الذين يلاحقون ويضايقون الشركات التي تستغل الناس ويهددون ببث كل الدراما على الأخبار المحلية ،و لاسيما في برنامج 7 On Your Side

الأمر الذي أحرج المشفى الذي رضخ وألغى فاتورة غرفة الطوارئ البالغة 5000 دولار. كأنها لم تحدث من الأساس.

وفي رسالة بريد إلكتروني، ذكر المستشفى أنه تصرف بسرعة بمجرد علمه بالوضع، علما أنه لم يكن متجاوبا قبل تحول القصة لضجة إعلامية.