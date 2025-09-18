دراسة حديثة: عدد كبير من مرضى السكري لا يدرك إصابته بالمرض

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، لا يزال جزء كبير من سكان العالم المصابين بداء السكري دون تشخيص أو لا يتلقون الرعاية المثلى. وأجرى معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن، بالتعاون مع شبكة عالمية من المتعاونين، تحليلًا لسلسلة رعاية مرضى السكري لجميع الأعمار، من كلا الجنسين، في 204 دولة ومنطقة من عام 2000 إلى عام 2023.

وفي عام 2023، تشير التقديرات إلى أن 44% من المصابين بداء السكري الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر يجهلون حالتهم. وكان نقص التشخيص هو الأكبر بين الشباب - على الرغم من مواجهة مخاطر أعلى للمضاعفات طويلة الأمد.

ومن بين الذين تم تشخيصهم، كان 91% يتلقون أحد أشكال العلاج الدوائي. ومع ذلك، من بين الذين تلقوا العلاج، تم التحكم في مستويات السكر في الدم لديهم بشكل مثالي لـ 42% فقط. وهذا يعني أن 21% فقط من جميع مرضى السكري حول العالم يخضعون للإدارة المثلى لحالتهم. على الرغم من التحسينات التي طرأت على مدى عقدين من الزمن، وجد البحث أيضًا تفاوتات إقليمية كبيرة في التشخيص والعلاج، لا سيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. فسجلت أمريكا الشمالية ذات الدخل المرتفع أعلى معدلات التشخيص، بينما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع أعلى معدلات العلاج بين الأفراد الذين تم تشخيصهم. وسجلت أمريكا اللاتينية الجنوبية أعلى معدلات الإدارة المثلى لسكر الدم بين من تلقوا العلاج. في المقابل، واجهت منطقة وسط أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر فجوات في التشخيص، حيث لا يدرك سوى أقل من 20% من مرضى السكري حالتهم.

وصرحت لورين ستافورد، المؤلفة الرئيسية والباحثة في معهد القياسات الصحية والتقييم: "بحلول عام 2050، من المتوقع أن يبلغ عدد المصابين بمرض السكري 1.3 مليار شخص، وإذا لم يكن نصفهم تقريبًا على دراية بإصابتهم بحالة صحية خطيرة ومميتة، فقد يتحول المرض بسهولة إلى وباء صامت".

ونظرًا للوتيرة السريعة التي تتزايد بها الحالات، يؤكد البحث على الحاجة الملحة للاستثمار في برامج الفحص للسكان الأصغر سنًا وتوفير الأدوية وأدوات مراقبة مستوى الجلوكوز، لا سيما في المناطق المحرومة من الخدمات.