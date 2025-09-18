«الإمارات اليوم» تحتفل بعامها الـ 20 وتبدأ عقدها الثالث

20 عاماً على ميلاد «الإمارات اليوم».. 20 عاماً كانت وستظل على عهدها بأن يكون الناس قصتها الأولى والأخيرة.. تكتب عنهم وإليهم.. تتبنى قضاياهم وتنقل صوتهم.. وتعبّر عن أحلامهم.. 20 عاماً كانت فيها حاضرة في كل الأوقات، وفي قلب الأحداث.. وعلى صفحاتها كانت الكلمات تجسد لقرائها شعارها الأول «حياتك في صحيفة».

تستهل «الإمارات اليوم»، التابعة لـ«دبي للإعلام»، عقدها الثالث بروح متجددة، ورؤية أوسع، وعزم أكبر على الاستمرار في حمل رسالة الإعلام المسؤول وخدمة قرّائها بما يليق بثقتهم.

وعلى مدى عقدين كاملين، حافظت الصحيفة، التي انطلقت في ١٩ سبتمبر 2005، على طابعها الشعبي، وتمكنت في الوقت نفسه من مواكبة واستيعاب متطلبات العصر الرقمي، لتتحول نسختها الرقمية اليوم إلى واحدة من أكثر المنصات متابعة، حيث يتابعها أكثر من 5.3 ملايين على «التواصل الاجتماعي»، فيما سجل محتوى الصحيفة على المنصات، خلال آخر 12 شهراً، 900 مليون مشاهدة وظهور، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، بينما احتل موقعها الإلكتروني المرتبة الأولى بين الصحف المحلية العربية من خلال 42 مليون زيارة.

نموذج مشرف

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، إن «الإمارات اليوم» تُعدّ نموذجاً مشرفاً للإعلام الوطني المسؤول، لما تتمتع به من مهنية عالية، وأمانة في التعبير عن قضايا الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن «الصحيفة - على مدار الـ20 عاماً الماضية - استطاعت أن تصنع لنفسها بصمة ذات طابع خاص ومميّز، ملتزمةً بالثوابت المهنية والقيم الإعلامية الراسخة، واضعةً على رأس أولوياتها كل ما هو من الناس وإلى الناس.

ونوه المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام» بروح التميّز والريادة، التي ميّزت الصحيفة طيلة هذه الفترة، وهو ما جعلها مرجعاً إعلامياً يعتد به، لما تتمتع به من مصداقية وموضوعية.

وتابع أن «(الإمارات اليوم)، التي بدأت مسيرتها قبل عقدين، تخطو في مستهل عامها الـ21 بكل عزم نحو آفاق جديدة من الريادة والتطور ومواكبة ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور رقمي متسارع، كما ستواصل دورها المُلهِم في صناعة الوعي المجتمعي، باعتبارها رافداً أساسياً في منظومة الإعلام الوطني»، وشدد على أن «الدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الإعلام، منح الصحيفة فرصة للتطور والتجديد، كما وفّر لها بيئة عمل خلّاقة مكّنتها من الابتكار والانتقال السلس إلى فضاءات الإعلام الرقمي».

رؤية متفردة

من جهته، قال رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي: «تمكنت (الإمارات اليوم)، خلال العقدين الماضيين، من أن تصنع لنفسها مكانة ورؤية متفردة، كأحد أهم المنابر الإعلامية الوطنية الشعبية والرصينة».

وأضاف أن «سر نجاح الصحيفة يكمن في حفاظها على شخصيتها القريبة من نبض الشارع، وقدرتها ليس فقط على مواكبة التطور الرقمي، بل أيضاً على خلق أسلوب متفرد يجمع بين الرصانة والحداثة، ويضمن وصول الخبر إلى القارئ بمرونة وسرعة عبر قنواتها على مختلف المنصات الرقمية».

وأوضح أن الصحيفة أسهمت، منذ عددها الأول، في صياغة النهضة المعرفية والإنسانية والتنموية في دولة الإمارات، من خلال مناقشتها ومتابعتها الحثيثة لقضايا المواطنين.

وأضاف أن الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإعلام في دولة الإمارات مكّن الصحيفة من ترسيخ مكانتها وتعزيز رسالتها، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة تستعد «دبي للإعلام» لاستغلالها، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير المحتوى الرقمي، وتدريب الكوادر الوطنية الشابة.

نبض الشارع

من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، إن الصحيفة اختارت - منذ تأسيسها في 19 سبتمبر 2005 - أن تكون قريبة من الناس، تنقل نبض الشارع، وتعالج قضاياه بصدق وموضوعية، وأدركت مبكراً أن المستقبل مرهون بالتحول الرقمي، فاستثمرت في بناء حضور قوي على المنصات الاجتماعية، ما جعلها في صدارة المشهد الإعلامي الرقمي.

وأضاف شكر الله، أن الصحيفة، التي تحتفي اليوم بمرور 20 عاماً على انطلاقتها، أثبتت - مع كل تحول على مدى هذه السنوات - حضورها في الصدارة، لتصبح اليوم الصحيفة العربية الأكثر متابعة رقمياً في دولة الإمارات، بأكثر من 900 مليون مشاهدة وظهور لمحتواها على المنصات خلال عام واحد، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصحيفة، و5.3 ملايين متابع عبر شبكات التواصل، إلى جانب 42 مليون زيارة لموقعها الإلكتروني، الذي يتصدر الصحف المحلية العربية في الدولة، وأكّد أن هذه الأرقام ليست مجرد إنجازات، بل قاعدة تنطلق منها الصحيفة نحو المستقبل، عبر مواصلة الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعزز رسالتها الإعلامية، ويضاعف أثر العمل الصحافي الملتصق بقضايا الناس.

وتابع رئيس التحرير أن «الإمارات اليوم» تفتح اليوم صفحة العقد الثالث بثقة أكبر، وإرادة وتصميم على مواصلة العمل بالروح ذاتها، معززة أدواتها الرقمية بالابتكار والتقنيات الحديثة، التي باتت شريكاً أساسياً في تطوير صناعة الإعلام.

واليوم تقيم صحيفة «الإمارات اليوم» حفلاً بحضور قيادات ومسؤولي «دبي للإعلام»، للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.