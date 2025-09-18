محطات مترو دبي تجربة بصرية وثقافية

تتحول محطات مترو دبي إلى تحف معمارية معاصرة، تجمع بين الحداثة والهوية المحلية، حيث صُممت كل محطة بروح مختلفة تعكس جانباً من ثقافة المدينة وتاريخها، فبعض المحطات تستوحي تصميمها من عناصر الطبيعة، مثل الماء والرمل والهواء، بينما تتألق أخرى بلمسات مستوحاة من فنون العمارة الإسلامية والنقوش الهندسية، هذه الجماليات جعلت المترو ليس مجرد وسيلة نقل، بل تجربة بصرية وثقافية تواكب طموح دبي كمدينة عالمية للابتكار والجمال العمراني.