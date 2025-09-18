«مهرجان البدر» يحتفي بجماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية

شهد الأسبوع الأول من مهرجان البدر في دورته الرابعة، وضمن برنامجه الثقافي، تنظيم سلسلة من الورش الثقافية التخصصية التي مزجت بين الهندسة الإسلامية وأصالة الحروف العربية، وهي ورشة «الخط الكوفي» للخطّاطة والفنانة الإيرانية - التركية، ساناز البروزي، فيما حملت الورشة الثانية عنوان «البُعد الثالث للحرف العربي» للخطاط الكويتي، جاسم النصرالله، والثالثة للفنان الإماراتي، جابر الحداد، بعنوان «الهندسة الإسلامية»، وذلك بمشاركة نخبة من الخطاطين والفنانين والمهتمين بفنون الخط العربي والتراث الإسلامي إضافة إلى ضيوف المهرجان.

وسلطت الورش الثلاث الضوء على العمق الجمالي والتقني لفنون الخط العربي من خلال التعريف بالأصول والأساليب التاريخية والحديثة لكتابة الحروف والخطوط، كما ركزت على الزخارف الهندسية وأسرار الفن الإسلامي وتطبيقاته المعمارية والفنية إلى جانب التجريب والتطبيق العملي المباشر.

أما ورشة «الخط الكوفي»، التي قدّمتها الفنانة ساناز البروزي، فقد ركزت على الأسس الفنية لـ«الخط الكوفي المصحفي»، خصوصاً أسلوب الكتابة القائم على الرسم الدقيق والتصحيح المستمر، نظراً لما يحمله هذا النوع من الخطوط من أسرار فنية دقيقة.

وتناولت الورشة شرح أشكال الحروف المفردة والمتصلة، وتشابهها، وطريقة اتصالها بحرف «الجيم»، بالإضافة إلى توزيع الفراغات بين الحروف والكلمات لتحقيق التوازن البصري في التكوين.

واستعرضت البروزي تجربتها الشخصية في تنفيذ اللوحات الفنية، واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية الجمالية للخط الكوفي وتطويره بأساليب معاصرة دون التفريط بجذوره، مشدّدة على ضرورة تعلّمه على يد متخصصين متمرسين لفهم تفاصيله الدقيقة.

من جانبه تطرق الخطاط الكويتي، جاسم النصرالله، خلال ورشة «البُعد الثالث للحرف العربي»، التي استمرت يومين، إلى تقنيات تحويل الحرف العربي إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد بأسلوب يجمع بين البُعدين الفني والتراثي، وركّز في الجانب العملي للورشة على تفكيك بنية الحرف العربي وإعادة صياغته، وأوضح أهمية الخطوات الأساسية في هذا الفن ابتداء من إعداد التصميم وتحويله إلى قالب ثم صب المواد بداخله سواء الخرسانة، أو السيليكون، أو الريزن وصولاً إلى إخراج العمل الفني بشكله النهائي.

من جانب آخر قدّم الفنان الإماراتي، جابر الحداد، خلال ورشة «الهندسة الإسلامية» تعريفاً شاملاً بالفن الإسلامي وأركانه، مسلّطاً الضوء على دوره البصري والثقافي كأحد أبرز أشكال الهوية الجمالية في العالم العربي والإسلامي.