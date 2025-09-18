شارع الكرامة.. معرض في الهواء الطلق

تحوّل شارع الكرامة، أحد أكثر الشوارع حيوية في دبي، إلى معرض مفتوح للفنون البصرية، فالجدران الضخمة للمباني تحوّلت إلى لوحات عملاقة تجذب الأنظار، حيث تتنوع الجداريات بين مشاهد طبيعية وكائنات بحرية ضخمة، مثل جدارية القرش، إضافة إلى جداريات أخرى تُصوّر الشعب المرجانية والأسماك الملونة، وشارك في إنتاجها العديد من الفنانين الإماراتيين والعالمين، الذين اعتبروا الشارع مساحة للتعبير الحر، وإيصال رسائل توعية بطريقة مبتكرة ومرئية للجميع.

الهدف من هذه الجداريات لم يكن جمالياً فحسب، بل كان أيضاً ثقافياً واجتماعياً، فهي تروي قصصاً عن الطبيعة وتحث على حماية البيئة البحرية، كما تضيف حيوية للحي التجاري وتجعله وجهة مفضلة لمحبي التصوير والفن المعاصر

هذا التوجه الفني أسهم في إعادة إحياء المنطقة تجارياً، إذ ارتفع الإقبال على المحال والمطاعم القريبة، وأصبح الشارع محطة أساسية في جولات السياح والمهتمين بالفن الحضري، كما أن المقيمين في المنطقة باتوا يعتبرون الجداريات جزءاً من هويتهم اليومية.