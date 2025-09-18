ترجمة عربية لـ «قصة مجنون ليلى»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، الكتاب الأدبي التاريخي «الهويات الثقافية البدوية والعباسية.. قصة مجنون ليلى العربية»، للكاتبة الباكستانية، الدكتورة رقيّة ياسمين خان، الذي ترجمه عن الأصل الإنجليزي إلى اللغة العربية، الدكتور أحمد إيبش، وراجعه الدكتور يوسف حمدان.

ويتناول الكتاب سيرة «مجنون ليلى»، قيس بن الملوّح العامري، أحد كبار الشعراء الذين عاشوا في القرن الأول الهجري إبّان الحكم الأموي، ضمن دراسة أكاديمية متعمّقة لهذه القصة العربية الشهيرة، تتجاوز التفسيرات الرومانسية التقليدية لتقدّم تحليلاً جديداً يعتمد على الأبعاد الثقافية والتاريخية.