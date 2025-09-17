وجوه طيبة تنثر الطيب

وجوه طيبة تنثر طيب الإمارات وخصوصية عطورها.. وبزيهما الخليجي الأصيل وحليّهما الذهبية، تجسد هاتان السيدتان روح الضيافة الإماراتية، بينما تنثران عبق البخور في الهواء، ليعيش الزائر تجربة تنقله إلى قلب العادات الإماراتية الأصيلة، وتقدمان درساً في الأصالة والكرم، وتعريفاً بعادة البخور التي كانت ومازالت جزءاً أساسياً من المجالس والمناسبات الاجتماعية في المجتمع الإماراتي.

إنه دفء التراث وثراؤه، الذي يعكس اهتمام مجتمع الإمارات بالحفاظ على هذه الطقوس العريقة، التي تجمع بين الفن والروحانية والجمال والروائح الزكية.