«دبي بودفست».. ورش عمل مع كبرى الشركات والمنصات العالمية

أعلن نادي دبي للصحافة تنظيم مجموعة من ورش العمل ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «دبي بودفست»، الذي يعقد برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات وشبكات البودكاست والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الصوتي، وذلك بهدف استشراف مستقبل البودكاست، وتسليط الضوء على التطورات التي تشهدها هذه الصناعة الرقمية في المنطقة.

وتُعدّ هذه الورش جزءاً من جهود النادي لتمكين صُنّاع المحتوى الصوتي في المنطقة العربية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً في الإعلام الرقمي على مستوى المنطقة، حيث سيتزامن انعقاد «دبي بودفست» مع اليوم العالمي للبودكاست، الذي يحتفي فيه صُنّاع المحتوى الصوتي حول العالم بما تحمله هذه الوسيلة الإعلامية من قوة تأثير وانتشار واسع بين مختلف فئات الجمهور.

وأعربت مديرة «دبي بودفست»، محفوظة صالح، عن امتنانها لمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الإعلامية في ورش عمل النسخة الخامسة من «دبي بودفست»، مشيرة إلى أن جميع ورش العمل ستستعرض خبرات عربية وعالمية متميّزة، ولها إسهامات كبيرة في مجال صناعة المحتوى الصوتي، وتمكين روّاده من الاستمرارية والانتشار.

وقالت: «تأتي ورش العمل ضمن التجمع الأكبر من نوعه في المنطقة لصناعة المحتوى الصوتي، كامتداد لمساعي نادي دبي للصحافة لدعم المواهب الإعلامية الراغبة في تحقيق مزيد من التميّز في عالم التدوين الصوتي، حيث يُمثّل هذا الحدث منصة فريدة لتبادل الخبرات والتجارب بين صُنّاع المحتوى، وتقديم تصور واضح حول الاحتياجات المطلوبة للارتقاء بهذه الصناعة الإعلامية، بما يواكب الطفرة العالمية التي تشهدها معدلات الاستماع والإنتاج في مجال البودكاست».

وتشارك في ورش العمل ضمن النسخة الخامسة من «دبي بودفست» مجموعة من الشركات والمنصات الرائدة في مجال صناعة المحتوى الصوتي في المنطقة العربية والعالم، ومنهم: «يوتيوب» و«تيك توك» و«بوديو» و«الورشة» و«دولبي» و«مايكس» و«بود هيروز» و«بودكاست تحت الضغط» و«شبكة الإذاعة العربية» و«TVC»، حيث ستركز ورش العمل على ثلاثة مسارات رئيسة تغطي مختلف جوانب صناعة البودكاست وتطوير المحتوى الصوتي.